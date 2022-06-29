Зеленський пояснив, що зробить санкційну політику проти росії більш ефективною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Для того, щоб санкції проти росії дали більш ефективний результат, потрібно, щоб всі країни об’єдналися та запроваджували їх водночас. Про це в інтерв'ю американському телеканалу NBC розповів президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Санкційна політика працює. Це економічна ізоляція. Це ізоляція цивілізації від російської федерації. Це працює, просто це не дуже швидкий процес. На жаль, коли накладається ембарго на нафтопродукти, виникає питання: чи наклали всі це ембарго? Тому що, коли не на 100% впроваджуються санкції, ви не отримуєте стовідсотковий результат, і одразу”, – пояснив Зеленський.
Деталі
За словами президента, якщо санкції підтримували б всі держави, тоді це призвело б до потужного удару. Однак у демократії є “плюси” і “мінуси”. Зеленський зазначив, що в таких речах, коли йдеться про захист демократії, – потрібно не шукати довгих пояснень і розмов, а вводити чіткі санкції.
“Тому що, проти тебе виступає держава-терорист. Зупинити її можна тільки міцністю та об’єднанням. Тому санкції спрацюють. Це лише питання часу”, – резюмував він.
Доповнення
27 червня лідери країн “Групи семи” за підсумками саміту анонсували новий пакет санкцій проти росії, який торкнеться, зокрема, російських чиновників, золота та оборонного сектору росії.