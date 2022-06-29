Зеленський пояснив, що зробить санкційну політику проти росії більш ефективною

Цитата

“Санкційна політика працює. Це економічна ізоляція. Це ізоляція цивілізації від російської федерації. Це працює, просто це не дуже швидкий процес. На жаль, коли накладається ембарго на нафтопродукти, виникає питання: чи наклали всі це ембарго? Тому що, коли не на 100% впроваджуються санкції, ви не отримуєте стовідсотковий результат, і одразу”, – пояснив Зеленський.

Деталі

За словами президента, якщо санкції підтримували б всі держави, тоді це призвело б до потужного удару. Однак у демократії є “плюси” і “мінуси”. Зеленський зазначив, що в таких речах, коли йдеться про захист демократії, – потрібно не шукати довгих пояснень і розмов, а вводити чіткі санкції.

“Тому що, проти тебе виступає держава-терорист. Зупинити її можна тільки міцністю та об’єднанням. Тому санкції спрацюють. Це лише питання часу”, – резюмував він.

Доповнення

27 червня лідери країн “Групи семи” за підсумками саміту анонсували новий пакет санкцій проти росії, який торкнеться, зокрема, російських чиновників, золота та оборонного сектору росії.