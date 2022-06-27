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Лідери "Великої сімки" анонсували новий пакет санкцій проти росії: список

Лідери "Великої сімки" анонсували новий пакет санкцій проти росії: список

Київ • УНН

 • 121844 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Лідери країн “Групи семи” за підсумками саміту анонсували новий пакет санкцій проти росії, який торкнеться, зокрема, російських чиновників, золота та оборонного сектору росії. Про це УНН пише з посиланням на комюніке.

Деталі

Так, за порушення суверенітету та територіальної цілісності під візові обмеження США потраплять понад 500 російських чиновників.

Крім того, очікуються санкції проти приватних військових компаній та російських військових частин, а також самопроголошених "ватажків" на тимчасово окупованих територіях України.

Також ухвалено рішення про обмеження доступу до американських товарів компаніям, які підтримують російську агресію. У США також введуть санкції проти юридичних осіб та компаній, які допомагають росії обходити санкції.

Крім того, Мінфін США заборонить ввозити до країни російське золото. Зазначається, що це обмеження можуть запровадити й інші країни "Великої сімки".

У заяві йдеться, що G7 обмежать ланцюжки поставок в оборонному секторі росії. Плануються санкції щодо підприємств, дослідницьких організацій та осіб, пов'язаних із військовим сектором.

Також США збільшать мита більш ніж на 570 категорій російських товарів вартістю близько 2,3 млрд доларів.

Лідери G7 домагатимуться дозволу використовувати доходи, отримані від мит ​​для допомоги Україні та оплати її військових витрат за рахунок росії.

Цитата

“Ми продовжимо вивчати нові способи ізоляції росії від участі у глобальному ринку та припинення ухилень від санкцій. Ми налаштовані на скорочення доходів росії, у тому числі від золота. Ми також продовжимо боротися з ухиленням від сплати податків, і ще більше скоротимо експортні доходи росії, здійснивши відповідні кроки для подальшого зниження залежності від російських енергоносіїв”, – йдеться у заяві.

Додамо

У комюніке також говориться, що країни мають намір надати фінансову допомогу Україні на суму понад 29, 5 млрд доларів.

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