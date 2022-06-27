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Лидеры стран G7 предоставят Украине 29,5 млрд долларов финансовой помощи: на что пойдут средства

Лидеры стран G7 предоставят Украине 29,5 млрд долларов финансовой помощи: на что пойдут средства

Киев • УНН

 • 193536 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидеры стран “Группы семи” по итогу саммита опубликовали заключение, в котором говорится о намерении предоставить финансовую помощь Украине на сумму более 29, 5 млрд долларов, пишет УНН со ссылкой на коммюнике.

Детали

Согласно заявлению, лидеры “Большой семерки” предоставят Украине до 29,5 миллиардов долларов США в 2022 году, чтобы помочь государству закрыть финансовый дефицит и продолжить обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу.

Отмечается, что в целом, эта поддержка идет в дополнение к средствам, предоставленным с 2014 по 2021 год, сумма которой превышает 60 миллиардов долларов США.

Цитата

“Мы ожидаем дополнительной плановой поддержки украинских государственных предприятий и частного сектора через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международную финансовую корпорацию в размере 3,5 млрд долларов США”, – говорится в заявлении.

Кроме того, страны-партнеры G7 заявили о предоставлении гуманитарной помощи на сумму более 2,8 млрд долларов США.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский, во время саммита с лидерами стран “Группы семи”, предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины и всей Европы, и помогут уменьшить колоссальные расходы всех стран из-за российской войны.

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