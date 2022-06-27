Лідери країн G7 нададуть Україні 29,5 млрд доларів фінансової допомоги: на що підуть кошти

Деталі

Згідно із заявою, лідери “Великої сімки” нададуть Україні до 29,5 мільярдів доларів США у 2022 році, щоб допомогти державі закрити фінансовий дефіцит та продовжити забезпечувати надання основних послуг українському народу.

Зазначається, що загалом ця підтримка йде на додаток до коштів, наданих з 2014 до 2021 року, сума якої перевищує 60 мільярдів доларів США.

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“Ми очікуємо додаткової планової підтримки українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародну фінансову корпорацію у розмірі 3,5 млрд доларів США”, – йдеться у заяві.

Крім того, країни-партнери G7 заявили про надання гуманітарної допомоги на суму понад 2,8 млрд доларів США.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський, під час саміту з лідерами країн “Групи семи”, запропонував п'ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та всієї Європи, та допоможуть зменшити колосальні витрати всіх країн через російську війну.