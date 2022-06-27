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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Лідери країн G7 нададуть Україні 29,5 млрд доларів фінансової допомоги: на що підуть кошти

Лідери країн G7 нададуть Україні 29,5 млрд доларів фінансової допомоги: на що підуть кошти

Київ • УНН

 • 193537 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Лідери країн “Групи семи” за підсумком саміту опублікували рішення, у якому йдеться про намір надати фінансову допомогу Україні на суму понад 29, 5 млрд доларів, пише УНН з посиланням на комюніке.

Деталі

Згідно із заявою, лідери “Великої сімки” нададуть Україні до 29,5 мільярдів доларів США у 2022 році, щоб допомогти державі закрити фінансовий дефіцит та продовжити забезпечувати надання основних послуг українському народу.

Зазначається, що загалом ця підтримка йде на додаток до коштів, наданих з 2014 до 2021 року, сума якої перевищує 60 мільярдів доларів США.

Цитата

“Ми очікуємо додаткової планової підтримки українських державних підприємств та приватного сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародну фінансову корпорацію у розмірі 3,5 млрд доларів США”, – йдеться у заяві.

Крім того, країни-партнери G7 заявили про надання гуманітарної допомоги на суму понад 2,8 млрд доларів США.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський, під час саміту з лідерами країн “Групи семи”, запропонував п'ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та всієї Європи, та допоможуть зменшити колосальні витрати всіх країн через російську війну.

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