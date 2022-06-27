Лидеры “Большой семерки” анонсировали новый пакет санкций против рф: список
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Лидеры стран “Группы семи” по итогам саммита анонсировали новый пакет санкций против россии, который коснется, в частности, российских чиновников, золота и оборонного сектора россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на коммюнике.
Детали
Так, за нарушение суверенитета и территориальной целостности, под визовые ограничения США попадут более 500 российских чиновников.
Кроме того, ожидаются санкции против частных военных компаний и российских воинских частей, а также самопровозглашенных "главарей" на временно-оккупированных территориях Украины.
Также принято решение об ограничении доступа к американским товарам компаниям, которые поддерживают российскую агресиию. В США также введут санкции против юридических лиц и компаний, помогающим россии обходить санкции.
Кроме того, Минфин США запретит ввозить в страну российское золото. Отмечается, что данное ограничение могут ввести и другие страны "Большой семерки".
В заявлении говорится, что G7 ограничат цепочки поставок в оборонном секторе россии. Планируются санкции в отношении предприятий, исследовательских организаций и лиц, связанных с военным сектором.
Также США увеличит пошлины на более чем 570 категорий российских товаров стоимостью около 2,3 млрд долларов.
Лидеры G7 будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от пошлин для помощи Украине и оплаты ее военных расходов за счет россии.
Цитата
“Мы продолжим изучать новые способы изоляции россии от участия в глобальном рынке и пресечения уклонений от санкций. Мы настроены на сокращение доходов россии, в том числе от золота. Мы также продолжим бороться с уклонением от уплаты налогов, и еще больше сократим экспортные доходы россии, предприняв соответствующие шаги для дальнейшего снижения зависимости от российских энергоносителей”, – говорится в заявлении.
Добавим
В коммюнике также говорится, что страны намерены предоставить финансовую помощь Украине на сумму более 29, 5 млрд долларов.