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ТКГ провела внеочередное заседание после обстрела боевиками Авдеевки

ТКГ провела внеочередное заседание после обстрела боевиками Авдеевки

Киев  •  УНН

 • 20788 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. После обстрела боевиков в Авдеевке 28 августа, в среду состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, передает УНН.

Цитата

"Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, принятое Координатором послом Х.Чевиком, Председателем СММ ОБСЕ в Украине. Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения", - сообщила пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

Детали

Как сообщает пресс-служба, позиция украинской делегации заключается в том, что Подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение.

"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), 28 августа террористы обстреляли промышленную базу в Авдеевке, где находятся украинские военнослужащие.

База находится у пятиэтажных жилых домов.

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Известно, что в результате обстрела ранения и травмы получили восемь военных.

Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром. Там квалифицировали событие, как теракт.

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