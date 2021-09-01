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ТКГ провела позачергове засідання після обстрілу бойовиками Авдіївки

ТКГ провела позачергове засідання після обстрілу бойовиками Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Після обстрілу бойовиків в Авдіївці 28 серпня, у середу відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, передає УНН.

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“Сьогодні відбулось позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ухвалене Координатором послом Х.Чевіком, Головою СММ ОБСЄ в Україні. Сторони обговорили числені грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення”, — повідомила пресслужба Української делегації у ТКГ.

Деталі

Як повідомляє пресслужба, позиція Української делегації полягає в тому, що Підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму і саме за її допомогою сторони мають верифікувати порушення режиму припинення вогню знайшла своє практичне підтвердження.

“Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), 28 серпня терористи обстріляли промислову базу в Авдіївці, де знаходяться українські військовослужбовці.

База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Відомо, що у результаті обстрілу поранення і травми отримали вісім військових.

Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріли бойовиками території Авдіївки сьогодні зранку. Там кваліфікували подію, як теракт.

Українські Національні Новини

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