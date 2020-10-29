Ткаченко анонсировал конкурс на проекты патриотического направления
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины вскоре сможет начать конкурсный отбор по поиску проектов патриотического направления. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Вчера Кабинет министров поддержал инициированное МКИП постановление, согласовывающее порядок и позволяющее объявить питчинг патриотических сериалов... Вскоре Министерство культуры и информационной политики Украины наконец сможет начать конкурсный отбор по поиску проектов патриотического направления", - сообщил он.
Относительно вчерашнего решения Кабмина о патриотических сериалах Ткаченко отметил, что 100 млн грн на проведение конкурса запланированы еще с лета в рамках 1 млрд грн институциональной поддержки сферы культуры.
"Нужно продолжать развивать украинский телевизионный продукт, привлекая к этому талантливых художников. С украинскими актерами и об украинских нарративах. Держим это в фокусе, потому что популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве", - добавил министр.
Ранее Ткаченко заявлял, что в планах Министерства культуры запустить проект "Большая реставрация", пилотные центры культурных услуг и производство сериалов на украинском языке.