Ткаченко анонсував конкурс на проекти патріотичного спрямування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики України невдовзі зможе розпочати конкурсний відбір з пошуку проектів патріотичного спрямування. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Учора Кабінет міністрів підтримав ініційовану МКІП постанову, яка погоджує порядок і дозволяє оголосити пітчинг патріотичних серіалів... Незабаром Міністерство культури та інформаційної політики України нарешті зможе розпочати конкурсний відбір з пошуку проектів патріотичного спрямування", - повідомив він.
Щодо вчорашнього рішення Кабміну про патріотичні серіали Ткаченко зазначив, що 100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в межах 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури.
"Потрібно продовжувати розвивати український телевізійний продукт, залучаючи до цього талановитих митців. З українськими акторами та про українські наративи. Тримаємо це у фокусі, бо популяризація ринку вітчизняного контенту особливо важлива для безпеки в інформаційному просторі", - додав міністр.
Раніше Ткаченко заявляв, що в планах Міністерства культури запустити проект "Велика реставрація", пілотні Центри культурних послуг та виробництво серіалів українською мовою.