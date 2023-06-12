Неделя начнется с дождей - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 12 июня в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях умеренные (местами значительные) дожди; на юго-востоке, востоке страны и в Полтавской области дожди (ночью в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях местами значительные дожди), местами с грозами; на остальной территории местами небольшой дождь.

В Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных 7-12°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 11-16° (на побережье морей до 19°), днем 17-22°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°; в Киеве ночью 9-11°, днем 14-16°.