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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неделя начнется с дождей - синоптики

Киев • УНН

 • 521714 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. По Украине сегодня будет дождливо, будет ветрено на большинстве территории страны, температура воздуха днем будет достигать 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Неделя начнется с дождей - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 12 июня в Житомирской, Хмельницкой и Ровенской областях умеренные (местами значительные) дожди; на юго-востоке, востоке страны и в Полтавской области дожди (ночью в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях местами значительные дожди), местами с грозами; на остальной территории местами небольшой дождь.

В Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных и северных 7-12°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 11-16° (на побережье морей до 19°), днем 17-22°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°; в Киеве ночью 9-11°, днем 14-16°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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