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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
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09:52 • 11948 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Тиждень розпочнеться з дощів - синоптики

Київ • УНН

 • 521714 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, буде вітряно на більшості території країни, температура повітря вдень сягатиме 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Тиждень розпочнеться з дощів - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 12 червня у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях помірні (місцями значні) дощі; на південному-сході, сході країни та Полтавщині дощі (вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі), подекуди з грозами; на решті території місцями невеликий дощ.

В Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних 7-12°, вдень 12-17°; на решті території вночі 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень 17-22°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°.

Українські Національні Новини

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