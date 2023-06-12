Тиждень розпочнеться з дощів - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, буде вітряно на більшості території країни, температура повітря вдень сягатиме 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 12 червня у Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях помірні (місцями значні) дощі; на південному-сході, сході країни та Полтавщині дощі (вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі), подекуди з грозами; на решті території місцями невеликий дощ.
В Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі у західних та північних 7-12°, вдень 12-17°; на решті території вночі 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень 17-22°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 12-17°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°.