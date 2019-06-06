Титулованный вратарь Буффон покинул ФК "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Легендарный 41-летний экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон решил завершить выступления в составе французского гранда "Пари Сен-Жермен", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
“Джентльмен на поле и за его пределами, необычный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон”, — именно так “ПСЖ” охарактеризовал и попрощался с Буффоном.
Ветеран футбола также поблагодарил парижском коллектива и рассказал об отказе продлить контракт с “ПСЖ”.
“Вперед, Париж! Спасибо и счастливо! Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть только два места, где можно жить счастливо: дома и в Париже. С сегодняшнего дня это касается и меня. Париж, в любом случае, всегда будет немного моим домом. „ПСЖ“ предложил мне продолжить мой контракт, но я не чувствовал себя принятым, подвижным желанием столкнуться с новыми впечатлениями”, — сообщил Буффон на своей странице в Instagram.
Добавим, что в составе парижан кипер провел один сезон — 25 проведенных игр и выигранный титул чемпиона Франции.