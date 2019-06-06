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Титулований воротар Буффон покинув ФК "ПСЖ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Легендарний 41-річний екс-воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон вирішив завершити виступи у складі французького гранду "Парі Сен-Жермен", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

"Джентльмен на полі і за його межами, незвичайний партнер по команді. Бажаємо тобі всього найкращого в майбутньому! Прощай і спасибі за все, Джанлуїджі Буффон", - саме так "ПСЖ" охарактеризував та попрощався із Буффоном.

Ветеран футболу також подякував паризькому колективу і розповів про відмову продовжити контракт з "ПСЖ".

"Вперед, Париж! Дякую і щасливо! Ернест Хемінгуей писав, що в світі є тільки два місця, де можна жити щасливо: вдома і в Парижі. З сьогоднішнього дня це стосується і мене. Париж, в будь-якому випадку, завжди буде трохи моїм домом. "ПСЖ" запропонував мені продовжити мій контракт, але я не відчував себе прийнятим, рухомим бажанням зіткнутися з новими враженнями", - повідомив Буффон на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що в складі парижан кіпер провів один сезон – 25 проведених ігор і виграний титул чемпіона Франції.

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