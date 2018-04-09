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Титулованный тренер Капелло объявил о завершении карьеры

Титулованный тренер Капелло объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Именитый итальянец Фабио Капелло завершил 35-летнюю карьеру футбольного тренера. Об этом Капелло сказал в комментарии для “Radio Rai”, передает УНН.

“Я уже говорил, что не возглавлю сборную Италии. У меня уже был опыт работы с Англией и Россией. „Цзянсу“ — мой последний футбольный опыт. Я сделал все, что хотел, я очень счастлив, доволен своей карьерой. Теперь я рад работать комментатором на телевидении”, - сказал специалист.

Таким образом, последним клубом под руководством итальянца был китайский “Цзянсу Сунин”, который он покинул в конце апреля.

Стоит отметить, что в качестве футболиста Капелло успел поиграть за ФК “вспышка”, “Рому”, “Ювентус” и “Милан”. В ранге наставника “Милан” под его руководством становился четыре раза чемпионом Италии, обладателем трех Суперкубков Италии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, во главе “Реала” выигрывал два чемпионства Испании. В целом он получил 15 клубных титулов в качестве тренера.

Кроме того, итальянский специалист тренировал сборные Англии и России.

Украинские Национальные Новости

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