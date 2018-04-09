Титулований тренер Капелло оголосив про завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Іменитий італієць Фабіо Капелло завершив 35-річну кар’єру футбольного тренера. Про це Капелло сказав в коментарі для “Radio Rai”, передає УНН.
“Я вже говорив, що не очолю збірну Італії. У мене вже був досвід роботи з Англією і Росією. „Цзянсу“ — мій останній футбольний досвід. Я зробив все, що хотів, я дуже щасливий, задоволений своєю кар’єрою. Тепер я радий працювати коментатором на телебаченні”, — сказав фахівець.
Таким чином, останнім клубом під керівництвом італійця був китайський “Цзянсу Сунін”, який він покинув наприкінці квітня.
Варто відзначити, що в якості футболіста Капелло встиг пограти за ФК “СПАЛ”, “Рому”, “Ювентус” і “Мілан”. У ранзі наставника “Мілан” під його орудою ставав чотири рази чемпіоном Італії, володарем трьох Суперкубків Італії, переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА, на чолі “Реалу” вигравав два чемпіонства Іспанії. Загалом він здобув 15 клубних титулів в якості тренера.
Окрім того, італійський фахівець тренував збірні Англії та Росії.