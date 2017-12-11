Тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты в Румынии

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4197 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16815 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96777 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109589 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130009 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106349 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108015 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113207 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

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Тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты в Румынии

Тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты в Румынии

Киев  •  УНН

 • 9989 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столице Румынии Бухаресте около десяти тысяч человек вышли на протест против планов правящей партии социал-демократов по реформе судопроизводства. Считается попыткой подорвать борьбу с коррупцией в одной из беднейших стран ЕС. В других городах страны в воскресенье, 10 декабря, в общем протестовали еще около десяти тысяч человек. "Гнездо воров и бандитов", "Спасем Румынию вместе", - такие лозунги выкрикивали протестующие возле правительственных зданий. Пр это пишет DW передает УНН.

Коалиция под руководством социал-демократов обсуждает новые законы, которые в Еврокомиссии уже назвали такими, что могут поставить судебную систему под контроль политиков. Парламентское большинство надеется принять реформу до конца года. Среди ее противоречивых положений - изменения относительно судебной инспекции, наблюдать за решениями судей, процедуры назначения прокуроров и право вето для президента относительно кандидатов в прокуроры. Transparency International включает Румынию в наиболее коррумпированных стран ЕС.

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В этом году румыны уже отличились масштабными протестами от свержения режима Чаушеску. В начале года правительство приняло декрет об амнистии и декриминализации должностных преступлений.

За ним против коррумпированных чиновников, которые нанесли государству ущерб на сумму в пересчете менее 44 тысяч евро, не должны открывать уголовные дела. Эта инициатива вызвала массовые протесты со времен свержения коммунистического режима в Румынии. Под этим давлением правительство отменило изменения.

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