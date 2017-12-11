Тысячи людей вышли на антикоррупционные протесты в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В столице Румынии Бухаресте около десяти тысяч человек вышли на протест против планов правящей партии социал-демократов по реформе судопроизводства. Считается попыткой подорвать борьбу с коррупцией в одной из беднейших стран ЕС. В других городах страны в воскресенье, 10 декабря, в общем протестовали еще около десяти тысяч человек. "Гнездо воров и бандитов", "Спасем Румынию вместе", - такие лозунги выкрикивали протестующие возле правительственных зданий. Пр это пишет DW передает УНН.
Коалиция под руководством социал-демократов обсуждает новые законы, которые в Еврокомиссии уже назвали такими, что могут поставить судебную систему под контроль политиков. Парламентское большинство надеется принять реформу до конца года. Среди ее противоречивых положений - изменения относительно судебной инспекции, наблюдать за решениями судей, процедуры назначения прокуроров и право вето для президента относительно кандидатов в прокуроры. Transparency International включает Румынию в наиболее коррумпированных стран ЕС.
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В этом году румыны уже отличились масштабными протестами от свержения режима Чаушеску. В начале года правительство приняло декрет об амнистии и декриминализации должностных преступлений.
За ним против коррумпированных чиновников, которые нанесли государству ущерб на сумму в пересчете менее 44 тысяч евро, не должны открывать уголовные дела. Эта инициатива вызвала массовые протесты со времен свержения коммунистического режима в Румынии. Под этим давлением правительство отменило изменения.