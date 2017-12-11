Тисячі людей вийшли на антикорупційні протести в Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У столиці Румунії Бухаресті близько десяти тисяч осіб вийшли на протест проти планів керівної партії соціал-демократів щодо реформи судочинства. Її вважають спробою підірвати боротьбу з корупцією в одній з найбідніших країн ЄС. В інших містах країни в неділю, 10 грудня, загалом протестували ще близько десяти тисяч людей. "Гніздо злодіїв та бандитів", "Врятуємо Румунію разом", - такі гасла вигукували протестувальники поблизу урядових будівель. Пр оце пише DW передає УНН.
Коаліція під проводом соціал-демократів обговорює нові закони, які в Єврокомісії вже назвали такими, що можуть поставити судову систему під контроль політиків. Парламентська більшість сподівається ухвалити реформу до кінця року. Серед її суперечливих положень - зміни щодо судової інспекції, яка наглядатиме за рішеннями суддів, процедури призначення прокурорів та право вето для президента щодо кандидатів у прокурори. Transparency International включає Румунію до найбільш корумпованих країн ЄС.
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Цього року румуни вже відзначилися наймасштабнішими протестами від повалення режиму Чаушеску. На початку року уряд ухвалив декрет про амністію і декриміналізацію посадових злочинів.
За ним проти корумпованих чиновників, які завдали державі збитків на суму в перерахунку менше 44 тисяч євро, не мали б відкривати кримінальні справи. Ця ініціатива спричинила наймасовіші протести з часів повалення комуністичного режиму в Румунії. Під цим тиском уряд скасував зміни.