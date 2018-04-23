Тысячи людей в Армении на улицах празднуют отставку Саргсяна
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В столице Армении Ереване тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, на видео и фото в соцсетях видно, как на улицах тысячи армян танцуют, радуются и улыбаются. У многих в руках национальные флаги, из всех сторон раздается веселая и радостная музыка.
Напомним, сегодня премьер Армении Серж Саргсян, из-за которого в стране вторую неделю не утихают протесты, подал в отставку.
Сразу после этого в Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров, на котором исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.