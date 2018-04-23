Тисячі людей у Вірменії на вулицях святкують відставку Саргсяна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У столиці Вірменії Єревані тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб відсвяткувати відставку прем'єр-міністра Сержа Саргсяна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Так, на відео та фото в соцмережах видно, як на вулицях тисячі вірмен танцюють, радіють і посміхаються. У багатьох у руках національні прапори, зі всіх сторін лунає весела та радісна музика.
Нагадаємо, сьогодні прем’єр Вірменії Серж Саргсян, через якого у країні другий тиждень не вщухають протести, подав у відставку.
Одразу після цього у Єревані відбулося екстрене засідання кабінету міністрів, на якому виконувачем обов'язків глави уряду призначили першого віце-прем'єра Карена Карапетяна.