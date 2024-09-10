Лесной пожар продолжает распространяться к востоку от Лос-Анджелеса в США на фоне многодневных высоких температур, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Жители горных общин Южной Калифорнии размышляют, оставаться и защищать свои дома или уезжать. Представитель пожарной охраны Калифорнии Рик Кархарт сказал, что пожар заставил эвакуироваться по меньшей мере 6000 человек.

"Мы имеем дело с трехзначными (по Фаренгейту - ред.) температурами и труднодоступными участками на крутых склонах, где пожаров не было десятилетиями или в истории, поэтому вся эта растительность привела к значительным запасам топлива", - сказал Каргарт.

Мара Родригес, представитель Департамента шерифа округа Сан-Бернардино, который выдает распоряжения об эвакуации, сказала, что почти 5000 домов подпадают под действующие распоряжения, а еще около 17 000 находятся под предупреждениями об эвакуации.

Пожар угрожает тысячам жилых и коммерческих сооружений, бушуя вдоль границы национального леса Сан-Бернардино, примерно в 105 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. По состоянию на вечер понедельника пожар задел около 96 квадратных километров травы и кустарников и окутал территорию густым облаком темного дыма. Он был локализован на 5%.

Тем временем пожарные в понедельник использовали бульдозеры, вертолеты и самолеты, чтобы взять под контроль еще один пожар, вспыхнувший возле аэропорта с дистанционным управлением в округе Ориндж к юго-востоку от Лос-Анджелеса и быстро распространяющийся. Огонь распространился примерно на 7,8 квадратных километра всего за несколько часов.

В Северной Калифорнии пожар площадью около 2,6 квадратных километра начался в воскресенье и сжег не менее 30 домов и коммерческих зданий и уничтожил от 40 до 50 автомобилей в Клирлейк-Сити, в 117 километрах к северу от Сан-Франциско, сообщили официальные лица. Около 4000 человек были вынуждены эвакуироваться из-за пожара Boyles, который был локализован примерно на 40% в понедельник днем.

Эти пожары являются одними из самых опасных из многих пожаров в разных частях Калифорнии.

Примерно в 32,2 километра от Рино, в штате Невада, неконтролируемый пожар Davis разросся до площади около 26 квадратных километров после возгорания в воскресенье днем. Он возник в региональном парке Дэвис-Крик в долине Уошо и бушевал в густых зарослях деревьев и кустарника, сообщили пожарные.

В объявлении, выпущенном для округа Уошо губернатором Джо Ломбардо в воскресенье, отмечалось, что около 20 000 человек были эвакуированы из жилых районов, предприятий, парков и кемпингов. Пожарные сообщили, что в понедельник в некоторых частях южного Рино по-прежнему действовало уведомление об эвакуации, а некоторые дома, предприятия и светофоры в этом районе остались без электричества.

Пожар в Южной Калифорнии в субботу имел настолько высокую температуру, что создал собственные грозоподобные погодные системы из пирокулумных облаков, которые могут создавать более сложные условия, такие как порывистый ветер и удары молний, согласно Национальной метеорологической службе США.

Пожар в Рино находится примерно в 770 километрах к северо-востоку от пожара в национальном лесу Сан-Бернардино, где пожарные работали на крутых склонах при температуре выше 38 градусов по Цельсию, что ограничивало их возможности борьбы огнем, сообщили официальные лица. Пожарные штата сообщили, что трое пожарных пострадали.

Эвакуация была объявлена в субботу вечером для Раннинг-Спрингс, Арроубер-Лейк, районов к востоку от шоссе 330 и других регионов.

Пострадавшая территория находится вблизи небольших горных городов в национальном лесу Сан-Бернардино, где жители Южной Калифорнии зимой катаются на лыжах и летом на горных велосипедах. Раннинг-Спрингс находится на пути к популярному горнолыжному курорту Big Bear.

В одном из местных образовательных округов отменили занятия в понедельник для примерно 20 000 учащихся, а губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино.

В воскресенье в национальном лесу Анджелеса в южной Калифорнии на фоне палящей жары вспыхнул еще один пожар. Площадь пожара, пылавшего к северу от города Глендора в округе Лос-Анджелес, составляла около 5 квадратных километров, он был локализован в понедельник вечером.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес приказал посетителям кемпинга и жителям района близлежащей реки эвакуироваться, сообщила Лесная служба США.

Лесные пожары пылали по всему Западу США, в том числе и в Айдахо, где пожарные были готовы к дню с теплыми, сухими и ветреными условиями и еще более сложными условиями во вторник. В западном штате Айдахо бушуют пожары Boulder и Lava.

В центральном штате Орегон пожарные имели дело с рядом пожаров, из-за которых было предупреждено об эвакуации, включая один к западу от горы Бачелор в национальном лесу Дешут, площадь которого составляла примерно 32,4 гектара.

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