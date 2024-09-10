Тисячі людей евакуювали через масштабні лісові пожежі біля Лос-Анджелеса та Ріно у США

Лісова пожежа продовжує поширюватися на схід від Лос-Анджелеса у США на тлі багатоденних високих температур, повідомляє AP, пише УНН.

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Жителі гірських громад Південної Каліфорнії розмірковують, чи залишатися і захищати свої будинки, чи їхати. Представник пожежної охорони Каліфорнії Рік Каргарт сказав, що пожежа змусила евакуюватися щонайменше 6000 людей.

"Ми маємо справу з тризначними (за Фаренгейтом - ред.) температурами та важкодоступними ділянками на крутих схилах, де пожеж не було десятиліттями або в історії, тому вся ця рослинність призвела до значних запасів палива", - сказав Каргарт.

Мара Родрігес, представник Департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно, який видає розпорядження про евакуацію, сказала, що майже 5000 будинків підпадають під розпорядження, що діють, а ще близько 17 000 перебувають під попередженнями про евакуацію.

Пожежа загрожує тисячам житлових та комерційних споруд, вируючи вздовж кордону національного лісу Сан-Бернардіно, приблизно за 105 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса. Станом на вечір понеділка пожежа зачепила близько 96 квадратних кілометрів трави та чагарників та огорнула територію густою хмарою темного диму. Вона була локалізована на 5%.

Тим часом пожежники в понеділок використовували бульдозери, вертольоти і літаки, щоб взяти під контроль ще одну пожежу, що спалахнула біля аеропорту з дистанційним управлінням в окрузі Оріндж на південний схід від Лос-Анджелеса і швидко розповсюджується. Вогонь поширився приблизно на 7,8 квадратних кілометра лише за кілька годин.

У Північній Каліфорнії пожежа площею близько 2,6 квадратних кілометра почалася в неділю і спалила не менше 30 будинків і комерційних будівель і знищила від 40 до 50 автомобілів у Клірлейк-Сіті, за 117 кілометрів на північ від Сан-Франциско, повідомили офіційні особи. Близько 4000 людей були змушені евакуюватися через пожежу Boyles, яка була локалізована приблизно на 40% у понеділок вдень.

Ці пожежі є одними з найнебезпечніших з багатьох пожеж у різних частинах Каліфорнії.

Приблизно за 32,2 кілометра від Ріно, у штаті Невада, неконтрольована пожежа Davis розросла до площі близько 26 квадратних кілометрів після загоряння в неділю вдень. Вона виникла у регіональному парку Девіс-Крік у долині Уошо та вирувала у густим ​​зарослях дерев та чагарника, повідомили пожежники.

В оголошенні, випущеному для округу Уошо губернатором Джо Ломбардо в неділю, зазначалося, що близько 20 000 людей було евакуйовано з житлових районів, підприємств, парків та кемпінгів. Пожежні повідомили, що в понеділок у деяких частинах південного Ріно, як і раніше, діяло повідомлення про евакуацію, а деякі будинки, підприємства та світлофори в цьому районі залишилися без електрики.

Пожежа в Південній Каліфорнії в суботу мала настільки високу температуру, що створила власні грозоподібні погодні системи з пірокулумних хмар, які можуть створювати складніші умови, такі як поривчастий вітер та удари блискавок, згідно з Національною метеорологічною службою США.

Пожежа в Ріно знаходиться приблизно за 770 кілометрів на північний схід від пожежі в національному лісі Сан-Бернардіно, де пожежники працювали на крутих схилах при температурі вище 38 градусів за Цельсієм, що обмежувало їх можливості боротьби вогнем, повідомили офіційні особи. Пожежники штату повідомили, що троє пожежників постраждали.

Евакуація була оголошена у суботу ввечері для Раннінг-Спрінгс, Арроубер-Лейк, районів на схід від шосе 330 та інших регіонів.

Постраждала територія знаходиться поблизу невеликих гірських міст у національному лісі Сан-Бернардіно, де жителі Південної Каліфорнії взимку катаються на лижах і влітку на гірських велосипедах. Раннінг-Спрінгс знаходиться на шляху до популярного гірськолижного курорту Big Bear.

В одному з місцевих освітніх округів скасували заняття в понеділок для приблизно 20 000 здобувачів освіти, а губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Сан-Бернардіно.

У неділю в національному лісі Анджелеса в південній Каліфорнії на тлі палючої спеки спалахнула ще одна пожежа. Площа пожежі, що палала на північ від міста Глендора в окрузі Лос-Анджелес, становила близько 5 квадратних кілометрів і була локалізована в понеділок увечері.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес наказав відвідувачам кемпінгу та жителям району прилеглої річки евакуюватися, повідомила Лісова служба США.

Лісові пожежі палали по всьому Заходу США, зокрема і в Айдахо, де пожежники були готові до дня з теплими, сухими та вітряними умовами та ще складнішими умовами у вівторок. У західному штаті Айдахо вирують пожежі Boulder і Lava.

У центральному штаті Орегон пожежники мали справу з низкою пожеж, через які було попереджено про евакуацію, включно з однією на захід від гори Бачелор у національному лісі Дешут, площа якої становила приблизно 32,4 гектара.

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