Тисячі людей евакуювали через масштабні лісові пожежі біля Лос-Анджелеса та Ріно у США

ukenru
08:43 • 16645 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 91569 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 141077 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 193594 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 146065 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129357 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124980 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 164184 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76848 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84907 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.5 м/с
87 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 79113 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 72931 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 70804 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 71188 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 66471 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 48696 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 193609 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 164192 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 197810 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 531366 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2882 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 11578 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 20516 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43331 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 42017 перегляди
Актуальне
Тисячі людей евакуювали через масштабні лісові пожежі біля Лос-Анджелеса та Ріно у США

Тисячі людей евакуювали через масштабні лісові пожежі біля Лос-Анджелеса та Ріно у США

Київ • УНН

 • 13308 перегляди

Лісові пожежі поширюються у Каліфорнії та Неваді, змушуючи евакуюватися тисячі людей. Пожежники борються з вогнем в умовах високих температур та важкодоступної місцевості.

Лісова пожежа продовжує поширюватися на схід від Лос-Анджелеса у США на тлі багатоденних високих температур, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Жителі гірських громад Південної Каліфорнії розмірковують, чи залишатися і захищати свої будинки, чи їхати. Представник пожежної охорони Каліфорнії Рік Каргарт сказав, що пожежа змусила евакуюватися щонайменше 6000 людей.

"Ми маємо справу з тризначними (за Фаренгейтом - ред.) температурами та важкодоступними ділянками на крутих схилах, де пожеж не було десятиліттями або в історії, тому вся ця рослинність призвела до значних запасів палива", - сказав Каргарт.

Мара Родрігес, представник Департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно, який видає розпорядження про евакуацію, сказала, що майже 5000 будинків підпадають під розпорядження, що діють, а ще близько 17 000 перебувають під попередженнями про евакуацію.

Пожежа загрожує тисячам житлових та комерційних споруд, вируючи вздовж кордону національного лісу Сан-Бернардіно, приблизно за 105 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса. Станом на вечір понеділка пожежа зачепила близько 96 квадратних кілометрів трави та чагарників та огорнула територію густою хмарою темного диму. Вона була локалізована на 5%.

Тим часом пожежники в понеділок використовували бульдозери, вертольоти і літаки, щоб взяти під контроль ще одну пожежу, що спалахнула біля аеропорту з дистанційним управлінням в окрузі Оріндж на південний схід від Лос-Анджелеса і швидко розповсюджується. Вогонь поширився приблизно на 7,8 квадратних кілометра лише за кілька годин.

У Північній Каліфорнії пожежа площею близько 2,6 квадратних кілометра почалася в неділю і спалила не менше 30 будинків і комерційних будівель і знищила від 40 до 50 автомобілів у Клірлейк-Сіті, за 117 кілометрів на північ від Сан-Франциско, повідомили офіційні особи. Близько 4000 людей були змушені евакуюватися через пожежу Boyles, яка була локалізована приблизно на 40% у понеділок вдень.

Ці пожежі є одними з найнебезпечніших з багатьох пожеж у різних частинах Каліфорнії.

Приблизно за 32,2 кілометра від Ріно, у штаті Невада, неконтрольована пожежа Davis розросла до площі близько 26 квадратних кілометрів після загоряння в неділю вдень. Вона виникла у регіональному парку Девіс-Крік у долині Уошо та вирувала у густим ​​зарослях дерев та чагарника, повідомили пожежники.

В оголошенні, випущеному для округу Уошо губернатором Джо Ломбардо в неділю, зазначалося, що близько 20 000 людей було евакуйовано з житлових районів, підприємств, парків та кемпінгів. Пожежні повідомили, що в понеділок у деяких частинах південного Ріно, як і раніше, діяло повідомлення про евакуацію, а деякі будинки, підприємства та світлофори в цьому районі залишилися без електрики.

Пожежа в Південній Каліфорнії в суботу мала настільки високу температуру, що створила власні грозоподібні погодні системи з пірокулумних хмар, які можуть створювати складніші умови, такі як поривчастий вітер та удари блискавок, згідно з Національною метеорологічною службою США.

Пожежа в Ріно знаходиться приблизно за 770 кілометрів на північний схід від пожежі в національному лісі Сан-Бернардіно, де пожежники працювали на крутих схилах при температурі вище 38 градусів за Цельсієм, що обмежувало їх можливості боротьби вогнем, повідомили офіційні особи. Пожежники штату повідомили, що троє пожежників постраждали.

Евакуація була оголошена у суботу ввечері для Раннінг-Спрінгс, Арроубер-Лейк, районів на схід від шосе 330 та інших регіонів.

Постраждала територія знаходиться поблизу невеликих гірських міст у національному лісі Сан-Бернардіно, де жителі Південної Каліфорнії взимку катаються на лижах і влітку на гірських велосипедах. Раннінг-Спрінгс знаходиться на шляху до популярного гірськолижного курорту Big Bear.

В одному з місцевих освітніх округів скасували заняття в понеділок для приблизно 20 000 здобувачів освіти, а губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Сан-Бернардіно.

У неділю в національному лісі Анджелеса в південній Каліфорнії на тлі палючої спеки спалахнула ще одна пожежа. Площа пожежі, що палала на північ від міста Глендора в окрузі Лос-Анджелес, становила близько 5 квадратних кілометрів і була локалізована в понеділок увечері.

Департамент шерифа округу Лос-Анджелес наказав відвідувачам кемпінгу та жителям району прилеглої річки евакуюватися, повідомила Лісова служба США.

Лісові пожежі палали по всьому Заходу США, зокрема і в Айдахо, де пожежники були готові до дня з теплими, сухими та вітряними умовами та ще складнішими умовами у вівторок. У західному штаті Айдахо вирують пожежі Boulder і Lava.

У центральному штаті Орегон пожежники мали справу з низкою пожеж, через які було попереджено про евакуацію, включно з однією на захід від гори Бачелор у національному лісі Дешут, площа якої становила приблизно 32,4 гектара.

Тропічний шторм "Франсін" загрожує Луїзіані та Техасу у США10.09.24, 09:30 • 12495 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54