Тысячи аргентинцев вышли на улицы страны для празднования победы на ЧМ-2022

Детали

Для сборной страны титул чемпионов мира стал первым за 36 лет. А капитан команды Лионель Месси после победного матча завоевал все три главных трофея в карьере: стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата мира и обладателем Золотого мяча.

Футболист заявил, что хочет продолжить играть в сборной Аргентины по футболу после победы.

Напомним

Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.