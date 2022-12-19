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Тысячи аргентинцев вышли на улицы страны для празднования победы на ЧМ-2022

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В сети появилось видео, как тысячи аргентинцев вышли на улицы для празднования победы своей страны на Чемпионате мира по футболу в Катаре, передает УНН.

Детали

Для сборной страны титул чемпионов мира стал первым за 36 лет. А капитан команды Лионель Месси после победного матча завоевал все три главных трофея в карьере: стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата мира и обладателем Золотого мяча.

Футболист заявил, что хочет продолжить играть в сборной Аргентины по футболу после победы.

Напомним

Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.

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