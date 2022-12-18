Ліонель Мессі після перемоги на Чемпіонаті світу заявив про продовження кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ліонель Мессі заявив, що хоче продовжити грати у збірній Аргентини з футболу після перемоги його країни на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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“Очевидно, що я хотів цим завершити свою кар’єру. Завершити кар’єру таким чином вражає. Що ще після цього? У мене Кубок Америки, Кубок світу, майже в самому кінці. Мені подобається бути частиною збірної. Я хочу насолодитися ще парою матчів, будучи чемпіоном світу”, — сказав Мессі після перемоги.
Раніше
Як повідомляв УНН, Мессі стверджував, що Катар 2022 року стане його останнім Чемпіонатом світу з футболу, і немає жодних ознак, що він продовжуватиме свою кар’єру.
Нагадаємо
Аргентина, вперше з 1986 року, стала чемпіоном світу з футболу, обігравши Францію.