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Лионель Месси после победы на Чемпионате мира заявил о продолжении карьеры

Лионель Месси после победы на Чемпионате мира заявил о продолжении карьеры

Киев • УНН

 • 1059312 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Лионель Месси заявил, что хочет продолжить играть в сборной Аргентины по футболу после победы его страны на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата

“Очевидно, что я хотел этим завершить свою карьеру. Завершить карьеру таким образом впечатляет. Что еще после этого? В меня Кубок Америки, Кубок мира, почти в самом конце. Мне нравится быть частью сборной. Я хочу насладиться еще парой матчей, будучи чемпионом мира”, — сказал Месси после победы.

Ранее

Как сообщал УНН, Месси утверждал, что Катар 2022 года станет его последним Чемпионатом мира по футболу, и нет никаких признаков, что он будет продолжать свою кар’еру.

Напомним

Аргентина, впервые с 1986 года, стала чемпионом мира по футболу, обыграв Францию.

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