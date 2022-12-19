Тисячі аргентинців вийшли на вулиці країни для святкування перемоги на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В мережі з'явилося відео як тисячі аргентинців вийшли на вулиці для святкування перемоги своєї країни на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі, передає УНН.
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Для збірної країни титул чемпіонів світу став першим за 36 років. А капітан команди Ліонель Мессі після переможного матчу здобув усі три головні трофеї в кар'єрі: став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату світу та володарем Золотого м'яча.
Футболіст заявив, що хоче продовжити грати у збірній Аргентини з футболу після перемоги.
Нагадаємо
Аргентина, вперше з 1986 року, стала чемпіоном світу з футболу, обігравши Францію.