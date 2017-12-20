Теневой рынок лотерей в Украине составляет 1 млрд долларов: Кто виноват?

По его словам, ни одной копейки с этой суммы бюджет страны не получает.

“На самом деле то, что происходит на этом рынке — ненормально. Поэтому я призываю ВР принять законопроект, который разработал Минфин о легализации игорного бизнеса”, — сказал А.Данылюк.

Подобные призывы звучат не впервые. Минфин безрезультативно второй год подряд пытается протолкнуть легализацию азартных игр в Украине. Но Верховная Рада раз за разом отклоняла все законопроекты финведомства, называя их коррупционными, лоббистскими и выписанными под конкретных людей.

О том, что законопроекты Минфина действительно могут лоббировать интересы транснациональных компаний, УНН писал ранее, обращал внимание на связь А.Данылюка с М.Саакашвили, который в период своего правления в Грузии превратил страну в своеобразный “Лас-Вегас”, не без антисоциальных последствий.

Что касается суммы теневого оборота лотерей, то по мнению экспертов, А.Данылюк несколько ее гиперболизировал.

“Вообще очень интересно, что в понимании министра означает теневой рынок лотерей, который, по его словам, составил 1 млрд долл. Возьмем для сравнения показатели лотерейного рынка.

Лучшие показатели были в 2014 году, когда Минфин не вмешивался, была нормальная налоговая и государственная политика. Это лучший показатель за все годы во времена независимости, тогда объем лотерейного рынка в целом был 13 млрд грн.

В прошлом году оборот лотерейного рынка составлял 820 млн грн примерно, за 10 месяцев 2017 года — не дотягивает до 1 млрд. И это все в гривне.

Фактически, объем лотерейного рынка уменьшился более, чем в 13 раз. Нельзя сказать, что он автоматически перешел в тень, и даже если бы и так — здесь не будет 1 млрд долл. Весь он не перешел в тень.

Сейчас ведется активная государственная политика по уничтожению легального лотерейного рынка. Для чего? Наверняка есть какие-то интересы или в Минфине, или в Кабмине, или в ВР, или в тех же кругах лоббистов нелегального игорного бизнеса. Заявление министра демонстрирует политику Минфина. Минфин не просто ничего не делает, а даже и не собирается делать для урегулирования легального лотерейного рынка.

Если он говорит, что объем до 1 млрд долл., то почему вы ничего не делаете, чтобы навести порядок?”, — сказала эксперт в сфере игорного бизнеса Зоряна Топорецкая.

Тем не менее, нелегальный рынок лотерей существует и это факт. Как минимум, об этом говорят материалы правоохранительных органов. Полиция уличила одного из отечественных операторов лотерей “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) в организации запрещенных азартных игр и укрытии налогов от бюджета Украины. Впрочем, сумма нанесенного ущерба до сих пор не установлена. Государственная фискальная служба за полтора года так и не приступила к выполнению решения суда о проведении проверки “УНЛ” и установлении суммы укрытия налогов.

Тем временем Минфин выдвинул “УНЛ” в главные претенденты на получение новой лицензии. Примечательно, что ГФС, который должен был проверить “УНЛ”, находится в прямом подчинении Минфина.

Эксперты подозревают, что Минфин и “УНЛ” разыгрывают карту по монополизации лотерейного рынка страны — требования регулятора выписаны таким образом, что ни одна другая компания кроме “УНЛ”, не соответствует требованиям, а значит, все его конкуренты должны будут уйти с рынка. Впрочем, такое развитие событий возможно только в одном случае: если в игру втянется Премьер-министр Владимир Гройсман и таки подпишет проект Минфина, раскритикованный Госказначейством, АМКУ, Министерством экономики, а также Нацбанком.

Эксперты также указывают, что документ Минфина весьма противоречивый и в финансовых расчетах, как бы парадоксально это не звучало. Указывается, что продажа двух лицензий принесет бюджету страны около 2 млрд грн. Но если учесть тот факт, что “УНЛ” за весь год платит налогов в пределах 10 млн грн, цифра даже в 1 млрд грн выглядит мало реалистичной.

Крупнейшим налогоплательщиком на лотерейном рынке был совсем другой оператор — “М.С.Л.”. Прямой конкурент “УНЛ”. Еще в 2013 он заплатил в бюджет около 300 млн грн, в 30 раз больше, чем “УНЛ”. Кроме того, стал лидером страны по уплате военного сбора.

В 2014 году “М.С.Л” представил план, согласно которому наполнение бюджета в 2015 году должно было составить 1,6 млрд грн, в 2016 — 3,2 млрд грн, а в 2017 — около 6 млрд грн.

“Но такой план не устроил конкурентов”, — отметил в одном из своих интервью президент “М.С.Л.” Георгий Ложенко, намекая на малоэффективный, но приближенный к власти “УНЛ”.

Реакция оппонентов не заставила себя ждать. В 2014 году “М.С.Л”, вместе с другим участником рынка “Патриот” попали в санкционный список СНБО. Объяснить причины происходящего по сей день не может ни один государственный орган, что в свою очередь может подтверждать версию экспертов о заангажированости такого решения и явных превышениях должностных полномочий.

Механизм санкций достаточно интересен: он не запрещает операторам работать, а лишь ограничивает в деятельности, в том числе уплате налогов в казну. И теперь “УНЛ”, безусловно, уже не смотрится так ущербно на фоне “М.С.Л.”.

Еще одна проблема, которую невозможно не заметить — это агрессивное распространение так называемых лотерейных заведений, больше похожих на компьютерные залы.

Различить легальные залы от нелегальных непросто. Весь “секрет” в программном обеспечении этих компьютеров. Если программа сертифицирована, то это называется лотерейный терминал самообслуживания, а если нет — это обыкновенный “однорукий бандит”.

В этом году Украину посетил мировой эксперт в сфере игорного бизнеса, глава комитета Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) по риск-менеджменту и безопасности бизнеса Тьерри Пужоль. По его убеждению, преодолеть нелегальный игорный бизнес в Украине можно только путем внедрения сертифицированного программного обеспечения.

С призывом обеспечить такую сертификацию лотерейных программ неоднократно обращались политики, эксперты и отдельные участники рынка. Но в новом проекте лицензионных условий Минфина нет ни слова об этом.

“В проекте лицензионных условий Минфина нет четкого разграничения между лотереей Тото и букмекерством. Последнее относится к азартным играм и запрещено в Украине. В результате такого лицензирования лотереи, мы можем получить заодно и легализацию азартных игр. Также вообще не описано, что такое мгновенная лотерея и как она должна выглядеть.

Еще важный момент. Чиновники предлагают разрешить игровые залы с терминалами ЛТС (лотерейные терминалы самообслуживания). Но! Минфин не требует сертификации программного обеспечения.

А без сертифицированных программ, терминал ЛТС легко превратить в "однорукого бандита". То есть в обычный игровой автомат, запрещенный в Украине с 2009 года.

Поэтому получится так. Под маркой лотерейной компании будут существовать запрещенные сегодня игровые залы. Но теперь они будут работать легально, как распространители лотерей. В каждом зале просто поставят несколько классических тиражных лотерей”, — пояснил президент “М.С.Л.” Георгий Ложенко.

Он также раскритиковал идею финведомства контролировать лотереи посредством кассовых аппаратов.

“Мы это все уже проходили в 2007–2009 гг. Если вы зайдете в зал, где расположены ЛТС (лотерейный терминал самообслуживания), независимо от того, светлый или темный зал это будет, вы получите в обмен на деньги код доступа к игре. По этому же коду выплачивают выигрыши. Все в отношении игрока прозрачно и честно. Но кто знает, сколько вы заплатили? Кассовый аппарат? Но если вы постоянный клиент, играющий два-три раза в неделю, и продавец вас знает, зачем ему пробивать чек?” — отметил он.

Резюмируя, можно добавить, что найти виновных в тенизации лотерейного рынка можно, так же как и исправить допущенные ошибки. Безрассудно обвинять во всем участников рынка, когда государство само создало условия для деградации.