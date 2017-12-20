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Тіньовий ринок лотерей в Україні становить 1 млрд доларів: Хто винен?

Київ • УНН

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У Міністерстві фінансів України визнали, що втратили контроль над лотерейним ринком країни

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що тіньовий ринок лотерей в Україні становить 1 млрд дол., повідомляє УНН.

Тіньовий ринок лотерей в Україні становить 1 млрд доларів: Хто винен?

За його словами, жодної копійки з цієї суми бюджет країни не отримує.

"Насправді те, що відбувається на цьому ринку - ненормально. Тому я закликаю ВР прийняти законопроект, який розробив Мінфін про легалізацію грального бізнесу", - сказав Данилюк.

Подібні заклики звучать не вперше. Мінфін безрезультатно другий рік поспіль намагається проштовхнути легалізацію азартних ігор в Україні. Але Верховна Рада раз по раз відхиляла всі законопроекти фінвідомства, називаючи їх корупційними, лобістськими і виписаними під конкретних людей.

Про те, що законопроекти Мінфіну дійсно можуть лобіювати інтереси транснаціональних компаній, УНН писав раніше, звертав увагу на зв'язок О.Данилюка з М.Саакашвілі, який в період свого правління у Грузії перетворив країну на своєрідний "Лас-Вегас", не без антисоціальних наслідків.

Щодо суми тіньового обороту лотерей, то на думку експертів, О.Данилюк дещо її гіперболізував.

"Взагалі дуже цікаво, що в розумінні міністра означає тіньовий ринок лотерей, який, за його словами, склав 1 млрд дол. Візьмемо для порівняння показники лотерейного ринку.

Кращі показники були у 2014 році, коли Мінфін не втручався, була нормальна податкова і державна політика. Це найкращий показник за всі роки за часів незалежності, тоді обсяг лотерейного ринку в цілому склав 13 млрд грн.

У минулому році оборот лотерейного ринку становив приблизно 820 млн грн, за 10 місяців 2017 року - не дотягує до 1 млрд. І це все в гривні.

Фактично, обсяг лотерейного ринку зменшився більш, ніж у 13 разів. Не можна сказати, що він автоматично перейшов у тінь, і навіть якщо б і так - тут не буде 1 млрд дол. Весь він не перейшов в тінь.

Зараз ведеться активна державна політика по знищенню легального лотерейного ринку. Для чого? Напевно є якісь інтереси або в Мінфіні, або в Кабміні, або в ВР, або в тих же колах лобістів нелегального грального бізнесу. Заява міністра демонструє політику Мінфіну. Мінфін не просто нічого не робить, а навіть і не збирається робити для врегулювання легального лотерейного ринку.

Якщо він каже, що обсяг до 1 млрд дол., чому ви нічого не робите, щоб навести порядок?" - сказала експерт в сфері грального бізнесу Зоряна Топорецька.

Проте, нелегальний ринок лотерей існує і це факт. Як мінімум, про це говорять матеріали правоохоронних органів. Поліція викрила одного з вітчизняних операторів лотерей "УНЛ" (Українська національна лотерея) в організації заборонених азартних ігор і в укритті податків від бюджету України. Однак, сума завданих збитків до сих пір не встановлена. Державна фіскальна служба за півтора року так і не приступила до виконання рішення суду про проведення перевірки "УНЛ" і встановленні суми прихованих податків.

Тим часом, Мінфін висунув "УНЛ" в головного претендента на отримання нової ліцензії. Примітно, що ДФС, яка повинена була перевірити "УНЛ", знаходиться у прямому підпорядкуванні Мінфіну.

Експерти підозрюють, що Мінфін і "УНЛ" "розігрують карту" монополізації лотерейного ринку країни - вимоги регулятора виписані таким чином, що жодна інша компанія крім "УНЛ", не відповідає вимогам, а значить, всі конкуренти повинні будуть піти з ринку. Втім, такий розвиток подій можливий тільки в одному випадку: якщо в гру втрутиться Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і таки підпише проект Мінфіну, розкритикований Держказначейством, АМКУ, Міністерством економіки, а також Нацбанком.

Експерти також вказують, що документ Мінфіну вельми суперечливий і в фінансових розрахунках, як би парадоксально це не звучало. Вказується, що продаж двох ліцензій принесе бюджету країни близько 2 млрд грн. Але якщо врахувати той факт, що "УНЛ" за весь рік платить податків в межах 10 млн грн, цифра навіть в 1 млрд грн виглядає мало реалістичною.

Найбільшим платником податків на лотерейному ринку був зовсім інший оператор - "М.С.Л."., головний конкурент "УНЛ". Ще в 2013 він заплатив в бюджет близько 300 млн грн, що у 30 разів більше, ніж "УНЛ". Крім того, став лідером країни по сплаті військового збору.

У 2014 році "М.С.Л" представив план, згідно з яким наповнення бюджету в 2015 році мало скласти 1,6 млрд грн, в 2016 - 3,2 млрд грн, а в 2017 - близько 6 млрд грн.

"Але такий план не влаштував конкурентів", - зазначив в одному зі своїх інтерв'ю президент "М.С.Л." Георгій Ложенко, натякаючи на малоефективну, але наближену до влади "УНЛ".

Реакція опонентів не змусила себе чекати. У 2014 році "М.С.Л", разом з іншим учасником ринку "Патріот" потрапили до списку санкцій РНБО. Пояснити причини того, що відбувається й сьогодні не може жоден державний орган, що в свою чергу може підтверджувати версію експертів про заангажованість такого рішення і очевидного перевищення посадових повноважень.

Механізм санкцій досить цікавий: він не забороняє операторам працювати, а лише обмежує в діяльності, в тому числі сплату податків в казну. І тепер "УНЛ", безумовно, вже не виглядає так неповноцінне на тлі "М.С.Л.".

Ще одна проблема, яку неможливо не помітити - це агресивне поширення так званих лотерейних закладів, більш схожих на комп'ютерні зали.

Розрізнити легальні зали від нелегальних непросто. "Секрет" в програмному забезпеченні цих комп'ютерів. Якщо програма сертифікована, то це називається лотерейний терміналом самообслуговування, а якщо немає - це звичайний "однорукий бандит".

Цього року Україну відвідав світовий експерт в сфері грального бізнесу, глава комітету Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA) з ризик-менеджменту і безпеки бізнесу Тьєррі Пужоль. На його переконання, подолати нелегальний гральний бізнес в Україні можна тільки шляхом впровадження сертифікованого програмного забезпечення.

Із закликом забезпечити таку сертифікацію лотерейних програм неодноразово зверталися політики, експерти та окремі учасники ринку. Але в новому проекті ліцензійних умов Мінфіну немає ні слова про це.

"У проекті ліцензійних умов Мінфіну немає чіткого розмежування між лотереєю Тото і букмекерством. Останнє належить до азартних ігор і заборонено в Україні. В результаті такого ліцензування лотереї, ми можемо отримати заодно і легалізацію азартних ігор. Також взагалі не описано, що таке миттєва лотерея і як вона повинна виглядати.

Ще важливий момент. Чиновники пропонують дозволити ігрові зали з терміналами ЛТС (лотерейні термінали самообслуговування). Але! Мінфін не вимагає сертифікації програмного забезпечення.

А без сертифікованих програм, термінал ЛТС легко перетворити в "однорукого бандита". Тобто в звичайний ігровий автомат, заборонений в Україні з 2009 року.

Тому вийде так. Під маркою лотерейної компанії будуть існувати заборонені сьогодні ігрові зали. Але тепер вони будуть працювати легально, як розповсюджувачі лотерей. У кожному залі просто поставлять кілька класичних тиражних лотерей", - пояснив президент" М.С.Л. "Георгій Ложенко.

Він також розкритикував ідею фінвідомства контролювати лотереї за допомогою касових апаратів.

"Ми це все вже проходили в 2007-2009 рр. Якщо ви зайдете в зал, де розташовані ЛТС (лотерейний термінал самообслуговування), незалежно від того, світлий або темний зал це буде, ви отримаєте в обмін на гроші код доступу до гри. З цього ж коду виплачують виграші. Все відносно гравця прозоро і чесно. Але хто знає, скільки ви заплатили? Касовий апарат? Але якщо ви постійний клієнт, який грає два-три рази на тиждень, і продавець вас знає, навіщо йому пробивати чек?"- зазначив він.

Резюмуючи, можна додати, що знайти винних в тінізації лотерейного ринку можна, так само як і виправити допущені помилки. Не розумно звинувачувати у всьому учасників ринку, коли держава сама створила умови для деградації.

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