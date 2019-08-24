Тина Кароль выступила на Дне Независимости в роскошном белом платье
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Тина Кароль сегодня на крыше консерватории на Майдане Независимости спела фрагмент Гимна Украины в роскошном белом платье сирийского бренда Ashi Studio. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу певицы в Instagram.
Тина Кароль для выступления выбрала белое, длинное платье бренда Ashi Studio. Белый цвет стал символическим цветом Шествия достоинства. Шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда Guzema Fine Jewelry в виде колосьев, выполненных в сине-желтой цветовой гамме, как флаг Украины.
Также на руке Тины Кароль было кольцо из синих и желтых драгоценных камней от украинского бренда "Укрзолото".
Напомним, Гимн Украины впервые звучал в исполнении более 600 голосов.
Как сообщал УНН, Коляденко и Бадоеву не платили из госбюджета за организацию Шествия достоинства.
Для своего исторического выступления Тина Кароль выбрала роскошное белое платье от бренда @ashistudio #tinakarol #independenceday #independenceanthem # тинакароль # деньнезалежности # национальнийгимн # гимн Ph @kulakowskiy
Шею певицы украшали золотое украшение от украинского бренда @guzema_jewelry в виде колосков, выполненна в сине-желтой гамме в цвет флага Украины. #tinakarol #independenceday #independenceanthem # тинакароль # деньнезалежности # национальнийгимн # гимн Ph @pavelorlov