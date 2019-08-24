Коляденко і Бадоєву не платили з держбюджету за організацію Ходи Гідності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На фінансування послуг режисера Алана Бадоєва та хореографа-постановника Олени Коляденко щодо режесури Ходи Гідності до Дня Незалежності України 24 серпня не витрачались кошти державного бюджету. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.
“Ми організовували Ходу Гідності. Гроші з держбюджету не витрачалися”, — відповіли в ОП у відповідь на питання щодо фінансування послуг Коляденко і Бадоєва.
Як повідомляв УНН, режисер Алан Бадоєв, який брав участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності, зазначив, що це був виклик для всієї його команди, і вони його прийняли. Хода гідності у межах святкувань складалася з трьох частин, вперше в історії Гімн України звучав більш ніж 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів.
Хода гідності складалася з трьох частин, слоган яких звучав: “Ми — Різні, але Ми — Єдині”.