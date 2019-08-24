Коляденко и Бадоеву не платили из госбюджета за организацию Шествия Достоинства
Киев • УНН
КИИВ. 24 августа. УНН. На финансирование услуг режиссера Алана Бадоева и хореографа-постановщика Елены Коляденко касательно режессуры Шествия Достоинства ко Дню Независимости Украины 24 августа не тратились средства государственного бюджета. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.
“Мы организовывали Шествие Достоинства. Деньги из госбюджета не расходовались”, — ответили в ОП в ответ на вопрос о финансировании услуг Коляденко и Бадоева.
Как сообщал УНН, режиссер Алан Бадоев, который принимал участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости, отметил, что это был вызов для всей его команды, и они его приняли. Шествие достоинства в рамках празднования состояло из трех частей, впервые в истории Гимн Украины звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов.
Походка достоинства состояла из трех частей, слоган которых звучал: “Мы — разные, но мы — единственные”.