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Тіна Кароль виступила на Дні Незалежності в розкішній білій сукні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Тіна Кароль сьогодні на даху консерваторії на Майдані Незалежності заспівала фрагмент Гімну України в розкішній білій сукні сирійського бренду Ashi Studio. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

Тіна Кароль для виступу обрала білосніжну, довгу сукню бренду Ashi Studio. Білий колір став символічним кольором Ходи гідності. Шию співачки прикрашала золота прикраса від українського бренду Guzema Fine Jewelry у вигляді колосків, виконаного в синьо-жовтій кольоровій гамі, як прапор України.

Також на руці в Тіни Кароль була каблучка з синіх та жовтих дорогоцінних каменів від українського бренду "Укрзолото".

Нагадаємо, Гімн України вперше звучав у виконанні понад 600 голосів.

Як повідомляв УНН, Коляденко і Бадоєву не платили з держбюджету за організацію Ходи гідності.

Українські Національні Новини

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