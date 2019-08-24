Тіна Кароль виступила на Дні Незалежності в розкішній білій сукні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Тіна Кароль сьогодні на даху консерваторії на Майдані Незалежності заспівала фрагмент Гімну України в розкішній білій сукні сирійського бренду Ashi Studio. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку співачки в Instagram.
Тіна Кароль для виступу обрала білосніжну, довгу сукню бренду Ashi Studio. Білий колір став символічним кольором Ходи гідності. Шию співачки прикрашала золота прикраса від українського бренду Guzema Fine Jewelry у вигляді колосків, виконаного в синьо-жовтій кольоровій гамі, як прапор України.
Також на руці в Тіни Кароль була каблучка з синіх та жовтих дорогоцінних каменів від українського бренду "Укрзолото".
Нагадаємо, Гімн України вперше звучав у виконанні понад 600 голосів.
Як повідомляв УНН, Коляденко і Бадоєву не платили з держбюджету за організацію Ходи гідності.
Для своего исторического выступления Тина Кароль выбрала роскошное белое платье от бренда @ashistudio #tinakarol #independenceday #independenceanthem #тинакароль #деньнезалежності #національнийгімн #гімн Ph @kulakowskiy
Шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда @guzema_jewelry в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины. #tinakarol #independenceday #independenceanthem #тинакароль #деньнезалежності #національнийгімн #гімн Ph @pavelorlov