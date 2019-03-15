Тимоти, Джумана и Файзо: редкие имена маленьких киевлян

По данным Главного территориального управления юстиции в городе Киеве, среди редких женских имен родители выбирали: Луна, Тифанни, Сола, Джумана, Магдалина, Лилия, Иванка, Илана, Ивона, Ариэль, Монте, Юна, Андромеда, Паулина, Квитослава.



Среди редких мужских имен родители выбирали: Матей, Маркус, Добрыня, Валерий, Лев, Тимоти, Фаддей, Файзо, Модест, Амадей, Аскольд, Маресль, Симон, Брюс, Марсель.



Напомним, в Украине обнародовали странные имена, которыми называли детей в 2018 году.



Как сообщал УНН, в 2018 году в Киеве чаще всего новорожденных девочек называли Софией, Златой, Марией и Миланой, а мальчиков - Максимом, Артемом, Александром и Дмитрием.