Тімоті, Джумана та Файзо: рідкісні імена маленьких киян
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство юстиції України назвало рідкісні імена, які присвоювали новонародженим киянам у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили у Міністерстві у відповідь на інформаційний запит УНН.
За даними Головного територіального управління юстиції у місті Києві, серед рідкісних жіночих імен батьки обирали: Луна, Тіфанні, Сола, Джумана, Магдалина, Лілія, Іванка, Ілана, Івона, Арієла, Монте, Юна, Андромеда, Пауліна, Квітослава.
Серед рідкісних чоловічих імен батьки обирали: Матей, Маркус, Добриня, Валерій, Лев, Тімоті, Тадей, Файзо, Модест, Амадей, Аскольд, Маресль, Сімон, Брюс, Марсель.
Нагадаємо, в Україні оприлюднили найдивніші імена, якими називали дітей у 2018 році.
Як повідомляв УНН, у 2018 році в Києві найчастіше новонароджених дівчаток називали Софією, Златою, Марією та Міланою, а хлопчиків — Максимом, Артемом, Олександром та Дмитром.