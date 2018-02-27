Тимошенко: нужно немедленно проголосовать законопроект, запрещающий любые манипуляции с ГТС

Политик сообщила, что “Батькивщина” готовит соответствующий законопроект против любых манипуляций с ГТС и призывает депутатов его поддержать.

“Нужно немедленно проголосовать в зале законопроект, запрещающий любые манипуляции с газотранспортной системой. Она стоит 300 млрд евро. Запомните эту цифру!” — подчеркнула Ю.Тимошенко.

Как отметила лидер “Батькивщины”, “ГТС, которой владеет народ, а не продажные политики, является частью важного ресурсного фонда для восстановления экономики государства”.

“У страны и у украинского народа еще остались ресурсы, которые могут дать мощный толчок для восстановления нашей экономики, ведь ситуация критическая — долг Украины почти равен объему ВВП”, — отметила она.

Экс-премьер-министр также отметила, что для построения ГТС нужно 300 млрд евро: “Эта собственность носит как политический, так и экономический характер, и является бесценным сокровищем”.

Политик напомнила, что несколько созывов назад по инициативе “Батькивщины” был принят закон о запрете “приватизации, корпоратизации и любых манипуляций с ГТС”, а этим составом парламента мошенническим путем были внесены антигосударственные изменения в соответствующий закон.

“Сейчас глава НАК ”Нафтогаз Украины“ Коболев начал процесс, по сути, передачи ГТС без каких-либо денег. 49% передается в концессию, и они рассматривают способы передачи газотранспортной системы практически в собственность зарубежной компании. Кто Коболеву дал право распоряжаться имуществом народа? Кто дал право за закрытыми дверями сегодня лишать Украину ценного актива, который у нас есть? Почему парламент ничего не знает? Почему правительство за спиной парламента ничего не делает?”- обратилась к коллегам парламентарий.

“Если осталась хоть капля совести у политиков, получивших от народа власть, надо немедленно проголосовать в зале законопроект, запрещающий любые манипуляции с ГТС Украины”, — подытожила Ю.Тимошенко.