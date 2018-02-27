Тимошенко: треба негайно проголосувати законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з ГТС

КИЇВ. 27 лютого. УНН. “Батьківщина” закликає парламент стати на захист української газотранспортної системи (ГТС) та не дозволити тіньові оборудки з нею. Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з трибуни Верховної Ради, передає УНН.