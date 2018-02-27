Тимошенко: треба негайно проголосувати законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. “Батьківщина” закликає парламент стати на захист української газотранспортної системи (ГТС) та не дозволити тіньові оборудки з нею. Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з трибуни Верховної Ради, передає УНН.
Політик повідомила, що “Батьківщина” готує відповідний законопроект проти будь-яких маніпуляцій з ГТС і закликає депутатів його підтримати.
“Треба негайно проголосувати в залі законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з газотранспортною системою. Вона коштує 300 млрд євро. Запам’ятайте цю цифру!” — наголосила Ю.Тимошенко.
Як зауважила лідер “Батьківщини”, “ГТС, якою володіє народ, а не продажні політики, є частиною важливого ресурсного фонду для відновлення економіки держави”.
“У країни та в українського народу ще залишилися ресурси, які можуть дати потужний поштовх для відновлення нашої економіки, адже ситуація критична — борг України майже дорівнює обсягу ВВП”, — зазначила вона.
Екс-прем’єр-міністр також зауважила, що для побудови ГТС потрібно 300 млрд євро: “Ця власність носить як політичний, так і економічний характер, і є безцінним скарбом”.
Політик нагадала, що кілька скликань тому за ініціативою “Батьківщини” був ухвалений закон про заборону “приватизації, корпоратизації та будь-яких маніпуляцій з ГТС”, а цим складом парламенту у шахрайський спосіб були внесені антидержавницькі зміни у відповідний закон.
“Зараз голова НАК „Нафтогаз України“ Коболєв розпочав процес, по суті, передачі ГТС без будь-яких грошей. 49% передається в концесію, і вони розглядають способи передачі газотранспортної системи практично у власність закордонної компанії. Хто Коболєву дав право розпоряджатися майном народу? Хто дав право за зачиненими дверима сьогодні позбавляти Україну найціннішого активу, який в нас є? Чому парламент нічого не знає? Чому уряд за спиною парламенту щось робить?” — звернулася до колег парламентар.
“Якщо залишилася хоч крапля совісті у політиків, які отримали від народу владу, треба негайно проголосувати в залі законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з ГТС України”, — підсумувала Ю.Тимошенко.