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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тимошенко о законопроекте Рыбалки относительно кредитных союзов: классические "МММ"

Киев • УНН

 • 10818 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. С помощью лоббистских коррупционных законопроектов власть пытается забрать у страны все до последнего. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде, комментируя в том числе и законодательную инициативу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки (законопроект "О кредитных союзах" № 6405), передает УНН.

Тимошенко о законопроекте Рыбалки относительно кредитных союзов: классические "МММ"

“Изюминкой в ​​повестке дня на текущую неделю является и законопроект депутата Сергея Рыбалки „О кредитных союзах“. Ну, это уже классические МММ! Мы это проходили и мы помним, как в кредитных союзах исчезли миллиарды денег украинцев. За это никого не привлекли к уголовной ответственности”, — отметила Тимошенко.

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Тимошенко добавила, что законопроект “О кредитных союзах” № 6405 является висококоррумпированным.

“Где совесть? Где историческая память о том, что делали с деньгами людей в таких кредитных союзах? Где государство? Где Президент? Где профильный комитет и комитет по борьбе с коррупцией, которые допускают рассмотрение таких висококоррумпированных законопроектов?” — резюмировала политик.

Напомним, в Украине исчезают кредитные союзы.

Также напомним, что законопроект Рыбалки “О кредитных союзах” противоречит действующему законодательству и может привести к плачевным последствиям. Такую позицию по поводу документа ранее озвучил ряд экспертов рынка.

По словам председателя наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих Ростислава Гайдаенко, инициатива радикала может уничтожить 200 кредитных союзов и привести к массовым банкротствам.

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