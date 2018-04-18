Тимошенко про законопроект Рибалки щодо кредитних спілок: класичні “МММ”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. За допомогою лобістських корупційних законопроектів влада намагається забрати у країни все до останнього. Про це заявила лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко на брифінгу у Верховній Раді, коментуючи, зокрема, і законодавчу ініціативу нардепа від РПЛ Сергія Рибалки (законопроект “Про кредитні спілки” № 6405), передає УНН.
“Родзинкою на порядку денному на поточний тиждень є і законопроект депутата Сергія Рибалки "про кредитні спілки“. Ну, це вже класичні МММ! Ми це проходили і ми пам‘ятаємо, як у кредитних спілках зникли мільярди грошей українців. За це нікого не притягнули до кримінальної відповідальності”, — зазначила Тимошенко.
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Тимошенко додала, що законопроект “Про кредитні спілки” № 6405 є висококорумпованим.
“Де совість? Де історична пам‘ять про те, що робили з грошима людей у таких кредитних спілках? Де держава? Де Президент? Де профільний комітет і комітет по боротьбі з корупцією, які допускають розгляд таких висококорумпованих законопроектів?” — резюмувала політик.
Нагадаємо, в Україні зникають кредитні спілки.
Також нагадаємо, що законопроект Рибалки “Про кредитні спілки” суперечить чинному законодавству і може призвести до плачевних наслідків. Таку позицію з приводу документу раніше озвучила низка експертів ринку.
За словами голови наглядової ради Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців Ростислава Гайдаєнка, ініціатива радикала може знищити 200 кредитних спілок та призвести до масових банкрутств.