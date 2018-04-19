Тимошенко: оценка ГТС в 10 млрд евро - сознательное обесценивание стратегического ресурса Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По самым скромным подсчетам, стоимость построения украинской газотранспортной системы как минимум составляет 300 млрд евро. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
"И это, собственно, только цена самой системы. Я уже не говорю о том, что ГТС для национальной безопасности государства - это как несущие стены, которые нельзя двинуться, потому что "поплывет" все здание. Поэтому оценку "Ernst & Young" нашей ГТС в примерно 10 млрд евро я воспринимаю только как сознательное и опасное обесценивание стратегического ресурса Украины. Это "демпингование" Украины как государства", - отметила Ю.Тимошенко.
По ее словам, публикация заниженной в 30 раз стоимости ГТС является промывкой сознания перед обесцененной продажей системы.
"Хотелось бы посмотреть, как "Ernst&Young" построят аналогичную украинской ГТС систему за 10 млрд евро... Если им это удастся, Украина должна выдать им приз за лучший фокус. А пока это - наперстки. Я считаю, что публикация заниженной в 30 (!) раз стоимости газотранспортной системы - это промывание сознания украинского общества перед "черной", обесцененной продажей ГТС", - заявила она.
Лидер "Батькивщины" отметила, что партия берет под контроль действия власти по украинской ГТС.
"Похоже, кое-кто собирается сделать из Украины некоего "черного донора". Есть такие позорные случаи, когда в странах третьего мира человек продает свою почку, чтобы поступить в институт или прокормить семью. Попытка сдачи украинской ГТС - это трагическая торговля жизненно необходимыми органами нашего государства. Мы берем под постоянный, неусыпный контроль все, что эти торгаши у власти будут делать с украинской ГТС. Шаг вправо или шаг влево будут сигналом к объявление государственной измены", - подчеркнула Ю.Тимошенко.