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Тимошенко: оцінка ГТС в 10 млрд євро – свідоме знецінення стратегічного ресурсу України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. За найскромнішими підрахунками, вартість побудови української газотранспортної системи як мінімум становить 300 мільярдів євро. Про це заявила лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

Тимошенко: оцінка ГТС в 10 млрд євро – свідоме знецінення стратегічного ресурсу України

“І це, власне, лише ціна самої системи. Я вже не кажу про те, що ГТС для національної безпеки держави — це як несучі стіни, які не можна рушити, бо „попливе“ вся будівля. Тому оцінку „Ernst & Young“ нашої ГТС в приблизно 10 мільярдів євро я сприймаю лише як свідоме і небезпечне знецінення стратегічного ресурсу України. Це „демпінгування“ України як держави”, — зазначила Ю.Тимошенко.

За її словами, публікація заниженої в 30 разів вартості ГТС є промиванням свідомості перед знеціненим продажем системи.

“Хотілося б подивитися, як „Ernst&Young“ побудують аналогічну українській ГТС систему за 10 мільярдів євро... Якщо їм це вдасться, Україна має видати їм приз за кращий фокус. А поки що це — наперстки. Я вважаю, що публікація заниженої в 30 (!) разів вартості газотранспортної системи — це промивання свідомості українському суспільству перед „чорним“, знеціненим продажем ГТС”, — заявила вона.

Лідер “Батьківщини” наголосила, що партія бере під контроль дії влади з українською ГТС.

“Схоже, дехто збирається зробити з України такого собі „чорного донора“. Є такі ганебні випадки, коли в країнах третього світу людина продає власну нирку, щоб вступити до інституту чи прогодувати родину. Спроба здачі української ГТС — це трагічна торгівля життєво необхідними органами нашої держави. Ми беремо під постійний, неусипний контроль все, що ці торгаші при владі робитимуть з українською ГТС. Крок вправо чи крок вліво будуть сигналом до оголошення державної зради”, — підкреслила Ю.Тимошенко.

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