Временный запрет для СМИ на освещение ситуации в аэропорту Стамбула ввели в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Высший совет по радио и телевидению Турции ввел временный запрет на публикацию и освещение подробностей серии взрывов в аэропорту Стамбула, передает УНН со ссылкой на сайт организации.
Отмечается, что турецкие власти таким образом пытаются избежать ухудшения ситуации вокруг события.
В заявлении говорится, что все материалы, связанные с моментами взрывов, сценами после взрывов, а также изображениями работы государственных должностных лиц должны быть представлены властям для выявления причастных к терактам человек.
Как сообщал УНН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание в связи с взрывами, которые произошли в аэропорту Стамбула.
Как отмечается, в заседании приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым, а также глава вооруженных сил страны. Встреча проходила в президентском дворце.
Напомним, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство". Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.
Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.