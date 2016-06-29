Временный запрет для СМИ на освещение ситуации в аэропорту Стамбула ввели в Турции

Отмечается, что турецкие власти таким образом пытаются избежать ухудшения ситуации вокруг события.

В заявлении говорится, что все материалы, связанные с моментами взрывов, сценами после взрывов, а также изображениями работы государственных должностных лиц должны быть представлены властям для выявления причастных к терактам человек.

Как сообщал УНН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание в связи с взрывами, которые произошли в аэропорту Стамбула.

Как отмечается, в заседании приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым, а также глава вооруженных сил страны. Встреча проходила в президентском дворце.

Напомним, премьер-министр Турции Б.Йилдирим заявил, что, по предварительным данным, за атакой на аэропорт в Стамбуле стоит террористическая группировка "Исламское государство". Он также уточнил, что жертвами теракта стали 36 человек, 147 человек получили ранения.

Справка: аэропорт Ататюрк, который расположен в непосредственной близости крупнейшего города Турции, обслужил более 60 млн пассажиров в 2015 году, что делает его одним из самых оживленных в мире.