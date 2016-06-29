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Тимчасову заборону для ЗМІ на висвітлення ситуації в аеропорту Стамбула ввели у Туреччині

Тимчасову заборону для ЗМІ на висвітлення ситуації в аеропорту Стамбула ввели у Туреччині

Київ • УНН

 • 8003 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Вища рада по радіо і телебаченню Туреччини ввела тимчасову заборону на публікацію і освітлення подробиць серії вибухів в аеропорту Стамбула, передає УНН з посиланням на сайт організації.

Відзначається, що турецька влада таким чином намагається уникнути погіршення ситуації навколо події.

У заяві говориться, що всі матеріали, пов’язані з моментами вибухів, сцен після вибухів, а також зображення роботи державних посадових осіб повинні бути представлені владі для виявлення причетних до терактів осіб.

Як повідомляв УНН, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів екстрене засідання у зв’язку з вибухами, що відбулися в аеропорту Стамбула.

Як наголошується, в засіданні взяли участь прем’єр-міністр Біна Йилдирим, а також глава збройних сил країни. Зустріч проходила в президентському палаці.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Туреччини Б.Йилдирим заявив, що, за попередніми даними, за атакою на аеропорт в Стамбулі стоїть терористичне угрупування “Ісламська держава”. Він також уточнив, що жертвами теракту стали 36 осіб, 147 людей отримали поранення.

Довідка УНН: аеропорт Ататюрк, що розташований у безпосередній близькості найбільшого міста Туреччини, обслужив понад 60 млн пасажирів у 2015 році, що робить його одним з найбільш жвавих у світі.

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