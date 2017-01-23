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Временные изменения внесены в работу некоторого общественного транспорта в Киеве

Временные изменения внесены в работу некоторого общественного транспорта в Киеве

Киев • УНН

 • 6297 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. С завтрашнего дня в Киеве, в связи с ремонтными работами, в работу некоторого общественного транспорта внесут временные изменения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс".

"Временные изменения в работе троллейбусов маршрута № 93Н. С завтрашнего дня, 24 января 2017 года с 00.30 до 04 ч. 30 мин. в связи с ремонтом контактной сети по ул. Елены Телиги - на участке от Кирилловской церкви в направлении ст.Зенит движение троллейбусов маршрутов №18,28,30,33 закрывается. Выезд первых и заезд последних машин будет скорректирован", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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