Временные изменения внесены в работу некоторого общественного транспорта в Киеве

"Временные изменения в работе троллейбусов маршрута № 93Н. С завтрашнего дня, 24 января 2017 года с 00.30 до 04 ч. 30 мин. в связи с ремонтом контактной сети по ул. Елены Телиги - на участке от Кирилловской церкви в направлении ст.Зенит движение троллейбусов маршрутов №18,28,30,33 закрывается. Выезд первых и заезд последних машин будет скорректирован", - говорится в сообщении.