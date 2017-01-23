Тимчасові зміни внесено у роботу деякого громадського транспорту у Києві

“Тимчасові зміни в роботі тролейбусів маршруту № 93Н. Відзавтра, 24 січня 2017 року з 00.30 до 04 год. 30 хв. у зв’язку з ремонтом контактної мережі по вул.Олени Теліги — на ділянці від Кирилівської церкви в напрямку ст.Зеніт рух тролейбусів маршрутів №18,28,30,33 закривається. Виїзд перших та заїзд останніх машин буде скориговано”, — йдеться в повідомленні.