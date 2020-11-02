Проголосовавшим на президентских выборах в США предлагают бесплатный коктейль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В США уже завтра, 3 ноября, пройдут президентские выборы. Традиционно, американские отели и рестораны предлагают скидку на еду и выпивку каждому, кто проголосовал, а также бесплатные алкогольные коктейли и напитки, передает УНН со ссылкой на NBС.
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Считается, что день выборов в США всегда волнительное и праздничное событие, поэтому всем проголосовавшим в отдельных заведениях могут предложить бесплатные алкогольные напитки или даже коктейли в цветах американского флага — красно-бело-синюю маргариту, к примеру. Достаточно лишь в качестве доказательства предъявить стикер “Я проголосовал”, который выдают на избирательных участках.
Так, гостиница Line в Остине (штат Техас) обещает коктейль, бокал пива или вина всего за 1 долл. всем гостям, которые подтвердят, что приняли участие в голосовании. А в отеле Kimpton La Peer в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), который превратился в избирательный участок, всем проголосовавшим предоставляют скидку на алкогольные напитки в отельном ресторане. Ресторан Local Jones в Денвере (штат Колорадо) обещает проголосовавшим клиентам бесплатный коктейль, составленный из напитков в цветах американского флага.
Такие акции и специальные предложения в этом году действуют по всей стране в качестве маркетингового хода и помогают многим заведениям, которые пострадали от пандемии коронавируса, увеличить количество клиентов.
Напомним, по данным Госстатистики, украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства.
Как писал УНН ранее, к ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).