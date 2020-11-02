Тим, хто проголосував на президентських виборах у США, пропонують безплатний коктейль

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Вважається, що день виборів у США завжди хвилююча і святкова подія, тому всім, хто проголосував, в окремих закладах можуть запропонувати безкоштовні алкогольні напої або навіть коктейлі в кольорах американського прапора - червоно-біло-синю маргариту, наприклад. Достатньо лише як доказ пред'явити стікер "Я проголосував", який видають на виборчих дільницях.

Так, готель Line в Остіні (штат Техас) обіцяє коктейль, келих пива або вина всього за 1 дол. усім гостям, які підтвердять, що взяли участь в голосуванні. А в готелі Kimpton La Peer в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), який перетворився в виборчу дільницю, всім тим, хто проголосував, надають знижку на алкогольні напої в готельному ресторані. Ресторан Local Jones в Денвері (штат Колорадо) обіцяє клієнтам, які проголосували, безкоштовний коктейль, складений з напоїв в кольорах американського прапора.

Такі акції та спеціальні пропозиції цього року діють по всій країні як маркетинговий хід і допомагають багатьом закладам, які постраждали від пандемії коронавірусу, збільшити кількість клієнтів.

Нагадаємо, за даними Держстатистики, українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").