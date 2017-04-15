Тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведены необходимые следственные действия. Наличие плаценты и околоплодных вод свидетельствует о том, что ребенок родился в данном месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ”, - сообщили в полиции.

Информация о данном событии внесена в ЕРДР, предварительно по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности роженицы. Следствие продолжается.

Напомним, 12 марта тело младенца закопано в огороде нашли под Волновахой .