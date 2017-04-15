Тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Тело мальчика обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на ул.Мечникова, в Одессе. Сообщили в ГУ НП Одесской области, передает УНН.
“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведены необходимые следственные действия. Наличие плаценты и околоплодных вод свидетельствует о том, что ребенок родился в данном месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ”, - сообщили в полиции.
Информация о данном событии внесена в ЕРДР, предварительно по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности роженицы. Следствие продолжается.
Напомним, 12 марта тело младенца закопано в огороде нашли под Волновахой .