Тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76001 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110821 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169002 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124215 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121484 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115066 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106005 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107372 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159631 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе

Тело новорожденного ребенка обнаружили в Одессе

Киев  •  УНН

 • 13330 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Тело мальчика обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на ул.Мечникова, в Одессе. Сообщили в ГУ НП Одесской области, передает УНН.

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведены необходимые следственные действия. Наличие плаценты и околоплодных вод свидетельствует о том, что ребенок родился в данном месте. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ”, - сообщили в полиции.

Информация о данном событии внесена в ЕРДР, предварительно по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности роженицы. Следствие продолжается.

Напомним, 12 марта тело младенца закопано в огороде нашли под Волновахой .

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