Тіло новонародженої дитини виявили в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Тіло хлопчика виявили співробітники ЖКС біля входу в напівпідвальне приміщення одного з житлових будинків на вул.Мечникова, в м.Одесі. Повідомили у ГУ НП Одеської області, передає УНН.
“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Проведено необхідні слідчі дії. Наявність плаценти і навколоплідних вод свідчить про те, що дитина народилася в даному місці. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті”, — повідомили у поліції.
Інформація про дану подію внесена до ЄРДР, попередньо за ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
В даний час проводяться оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи породіллі. Слідство триває.
Нагадаємо, 12 березня тіло немовляти закопане в городі знайшли під Волновахою.