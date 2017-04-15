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Тіло новонародженої дитини виявили в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Тіло хлопчика виявили співробітники ЖКС біля входу в напівпідвальне приміщення одного з житлових будинків на вул.Мечникова, в м.Одесі. Повідомили у ГУ НП Одеської області, передає УНН.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Проведено необхідні слідчі дії. Наявність плаценти і навколоплідних вод свідчить про те, що дитина народилася в даному місці. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті”, — повідомили у поліції.

Інформація про дану подію внесена до ЄРДР, попередньо за ст.117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

В даний час проводяться оперативні заходи, спрямовані на встановлення особи породіллі. Слідство триває.

Нагадаємо, 12 березня тіло немовляти закопане в городі знайшли під Волновахою.

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