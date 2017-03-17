Тело мужчины в военной форме нашли во Львовской области

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача Новояворивской больницы о том, что в с.Шкло нашли тело мужчины, который был одет в военную форму. На место выехала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115. Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что мужчина занимался подготовкой военных на Яворивском полигоне.

Напомним, 14 марта в Харьковской области мужчина умер во время ремонтных работ.