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Тело мужчины в военной форме нашли во Львовской области

Тело мужчины в военной форме нашли во Львовской области

Киев • УНН

 • 9921 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 марта. УНН. В селе Шкло во Львовской области нашли тело мужчины в военной форме. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача Новояворивской больницы о том, что в с.Шкло нашли тело мужчины, который был одет в военную форму. На место выехала следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115. Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что мужчина занимался подготовкой военных на Яворивском полигоне.

Напомним, 14 марта в Харьковской области мужчина умер во время ремонтных работ.

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