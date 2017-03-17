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Тіло чоловіка у військовій формі знайшли на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У селі Шкло на Львівщині знайшли тіло чоловіка у військовій формі. Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

“До поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Новояворівської лікарні, про те, що у с.Шкло знайшли тіло чоловіка, який був одягнений у військову форму. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті не виявлено”, — розповіла речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

За цим фактом відкрито кримінальну справу за ч.1 ст.115. Із власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що чоловік займався підготовкою військових на Яворівському полігоні.

Нагадаємо, 14 березня на Харківщині чоловік помер під час ремонтних робіт.

Українські Національні Новини

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