"Тильку ви Львове": к фильму "Благородные бродяги" сняли музыкальный клип

Так, премьера клипа состоялась сегодня, 18 апреля, в кинотеатре "Жовтень".

Напомним, правительство приняло решение о предоставлении дополнительных 500 млн грн поддержки на производство кинопродукции в Украине. По словам министра культуры Евгения Нищука, который представил соответствующее решение, объем выделенных на кинематографию средств из госбюджета растет ежегодно. В 2018 году эта сумма составляет 1 млрд гривен, при том, что в 2014 году было выделено 25 млн гривен, в 2017 году - 500 млн гривен.